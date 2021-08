Over anderhalve week ligt NBA 2K22 in de winkels en daarom krijgen we steeds meer te horen en zien van deze nieuwe game. Zo konden we vorige week al de terugkeer melden van Seasons, wat nu een grotere rol door de hele game heen speelt. Daarnaast hebben we nu ook de eerste gameplayfootage.

Het betreft hier in-game beelden, maar het laat nog niet echt zien hoe de game speelt. Desalniettemin ziet het er erg netjes uit, zoals we van de franchise gewend zijn en de nieuwe beelden bekijk je natuurlijk hieronder.

NBA 2K22 verschijnt op 10 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch.