Tijdens Opening Night Live van de gamescom werd Marvel’s Midnight Suns aangekondigd, wat een gloednieuwe game is die gemaakt wordt door XCOM-ontwikkelaar Firaxis. Destijds kregen we enkel een cinematische trailer te zien die niets van de gameplay prijsgaf, maar daar is nu verandering in gekomen.

2K Games heeft namelijk een eerste gameplaytrailer vrijgegeven die je een goede indruk van het geheel geeft. In aanvulling daarop heeft IGN een langere trailer mogen delen met daarbij ook meer toelichting. Dus om een goed beeld van Marvel’s Midnight Suns te krijgen, check je de footage hieronder.