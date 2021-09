Het roster blijft zich maar vullen voor The King of Fighters XV, maar we zijn er nog lang niet. Deze keer kunnen we kennismaken met Ash Crimson, de flamboyante kerel die wel een pak slaag kan uitdelen. Met Ash telt het roster nu 28 bevestigde personages voor de fighting game, die op 17 februari 2022 moet uitkomen voor de PS4, PS5, Xbox consoles en pc. Hieronder kan je de gameplay impressie zien van Ash Crimson en ‘shatter all expectations’!