Hoewel Lewis Hamilton de snelste tijd (1.11.097) reed op het circuit van Zandvoort, was Max Verstappen overduidelijk de winnaar. Van begin tot eind domineerde hij de race en dat is natuurlijk feest voor Nederland. Nu is er natuurlijk de vraag of wij niet met de volgende F1 game speciale Max Verstappen-edities moeten krijgen? Speciaal voor Nederland zou een oranje versie met de beste kerel op de cover natuurlijk niet verkeerd zijn. Sterker nog, de game had dit eigenlijk al een beetje voorspeld.

Mocht je helemaal in de sferen zijn van de race, kun je hier de review lezen van F1 2021. Max, gefeliciteerd, je hebt geschiedenis geschreven.