Sledgehammer Games heeft ons de singleplayer van Call of Duty: Vanguard al laten zien en ook konden we kennismaken met de multiplayer in de vorm van een alpha. De echte multiplayer is echter nog enigszins in nevelen gehuld, maar straks om 19.00 uur zal de ontwikkelaar dit uit de doeken doen.

Dit brengt ons bij dit bericht, waarin je de livestream kunt volgen en nadien zullen we ook multiplayerbeelden van de game hierbij plaatsen, zodat je een goede indruk van de shooter krijgt die op 5 november zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.