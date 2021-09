Al sinds jaar en dag vragen spelers van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone om een FOV-slider op consoles, maar zowel Treyarch als Raven Software hebben hier tot op heden geen gehoor aan gegeven. Sledgehammer Games daarentegen lijkt wel te luisteren en dit toe te voegen aan Call of Duty: Vanguard.

Dit blijkt uit een screenshot van Tom Henderson, die de aanwezigheid van de functie laat zien in Call of Duty: Vanguard. De nieuwste Call of Duty zal deze functie dus eindelijk bevatten en gezien er ook een nieuwe Warzone map aan zit te komen, waar Vanguard mee geïntegreerd is en vice versa, is het aannemelijk dat deze functie ook naar de Battle Royale shooter komt.

Over Warzone gesproken, tijdens de multiplayer livestream van gisterenavond – die je hier terug kunt kijken – werd ook kort over Warzone Pacific gesproken. Dit is een volledig nieuwe map die later dit jaar zal verschijnen en daarvan zijn twee screenshots verschenen, zie hieronder.