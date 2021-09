Eergisteren kregen we een eerste blik op de multiplayer van Call of Duty: Vanguard voorgeschoteld en het nieuws omtrent de game neemt steeds meer toe. Vanguard is in ontwikkeling bij Sledgehammer en Treyarch is verantwoordelijk voor de Zombie modus. Treyarch is eerder al aan de slag geweest met de Tweede Wereldoorlog in World at War en daar gaan we meer van terugzien in Vanguard.

Zo blijkt uit een uitgebreide blog post dat de maps ‘Castle’ en ‘Dome’ uit World at War zullen terugkeren. De maps zullen uiteraard geüpdatet zijn en je kunt onder andere breekbare elementen verwachten in deze remakes van de klassiekers. Bij launch zullen er overigens 20 multiplayer maps beschikbaar zijn, waarvan 16 voor de bekende modi bestemd zijn en vier voor de 2vs2 Gunfight modus.