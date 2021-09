Super Smash. Bros, maar dan met personages van Nickelodeon, dat is precies wat Nickelodeon All-Star Brawl moet worden. Vorige week werden we al getrakteerd op vier gameplayvideo’s en dat volgt uitgever GameMill Entertainment op met nóg een nieuwe video.

De beelden zijn ditmaal gericht op SpongeBob SquarePants en met name de moveset van de gele spons. Volgens de uitgever is SpongeBob een sterk all-round personage dat ideaal is voor de beginnende spelers en uiteraard beschikt hij over een aantal unieke aanvallen die bij zijn persoonlijkheid passen.

Je kunt de beelden hieronder bekijken. Nickelodeon All-Star Brawl verschijnt later dit jaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.