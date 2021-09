Het is niet lang wachten meer totdat je meer over de geschiedenis van de Vikingen kan leren op de Britse eilanden, want Discovery Tour: Viking Age wordt op 19 oktober toegevoegd aan Assassin’s Creed: Valhalla middels een gratis uitbreiding. Er komt ook een standalone betaalde versie uit voor pc op 19 oktober en voor de PlayStation en Xbox in de eerste maanden van 2022. Deze standalone versie zal € 20,- kosten.

Discovery Tour: Viking Age is een educatieve modus zoals we die ook al hebben gezien in Assassin’s Creed: Origins en Odyssey.. In de Discovery Tour modus kon je in voorgaande iteraties door de wereld rondlopen en meer leren over historische objecten en locaties of op een interactieve tour gaan. Ditmaal lijkt de aanpak iets anders te zijn, je zal namelijk op een verhalende manier meer leren door “in de schoenen te stappen van een Viking- en een Angelsaksisch personage”, om zo beide kanten te leren kennen.

Ubisoft laat weten dat er meer informatie over de Valhalla Discovery Tour vrij zal worden gegeven in de dagen oplopend naar de release. Ubisoft is goed bezig met de constante stroom aan Valhalla updates, zo kwam de laatste uitbreiding van de huidige Season Pass, The Siege of Paris DLC, afgelopen maand uit en er zijn afgelopen week nieuwe River Raid maps toegevoegd.