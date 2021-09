Om het uitstekende Ghost of Tsushima nog wat bij te schaven, heeft Sucker Punch vandaag een nieuwe update uitgerold voor zowel de PS4 als de PS5. Hiermee worden wat kleine verbeteringen doorgevoerd, die hieronder te lezen zijn:

Een bug opgelost met Samurai Armor-uitrustingen

Een optie toegevoegd om Silk te kopen van de NG+-handelaar

Een Legends-vereiste verwijderd uit de Common Courtesy-trofee

Meer bugfixes en aanpassingen

Recent is de game verschenen voor de PS5 met een nieuwe uitbreiding genaamd Iki Island. Ghost of Tsushima: Director’s Cut is beschikbaar op de PS4 en PS5 en in onze special kun je er alles over lezen.

De PS5-versie kost € 29,99 extra voor wie wil upgraden van de reguliere PS4-versie naar de PS5-versie van de Director’s Cut.