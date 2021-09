Far Cry 6 staat begin volgende maand op de planning, dus krijgen we de laatste tijd logischerwijs heel wat nieuwe beelden van de game te zien. De video die we vandaag voor jullie hebben klaarstaan is er eentje voor de dierenvrienden onder ons. We krijgen immers geen politieke betogingen, maar wel enkele minuten vol schattige (en gevaarlijke) diertjes.

De wereld van Far Cry 6 is namelijk ook de thuisbasis van heel wat lokale dieren, waarmee je in interactie kan treden. Een hond aaien behoort tot je opties, maar sommige dieren kan je ook inzetten om je vijanden mee uit te schakelen. Bekijk de video hieronder om alle mogelijkheden te zien.

Far Cry 6 verschijnt op 7 oktober voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.