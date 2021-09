Met een recente Tweet liet Techland weten dat ze de release van Dying Light 2: Stay Human hebben moeten uitstellen naar volgend jaar, maar dat weerhoudt de ontwikkelaar er niet van om tussendoor wat meer info over hun game te geven.

In hun recente Dying 2 Know livestream liet de studio weten dat er meer dan 200 wapens in-game ter beschikking zijn. De focus ligt daarbij op geïmproviseerde wapens, zoals we dat ook gewoon zijn uit de eerste game. Daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van andere mogelijkheden om de strijd aan te gaan tegen de zombies.

Dying Light 2: Stay Human verschijnt op 4 februari 2022 op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.