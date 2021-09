Sinds de trailer van God of War: Ragnarök twee weken geleden zijn we wat meer te weten gekomen over het aankomende vervolg van Sony Santa Monica. Zo weten we dat Ragnarök het einde zal betekenen van de Noorse Saga, het spel weer geen cut-scènes zal bevatten én dat Atreus een stuk meer versatiliteit te bieden zal hebben. Daarmee missen we eigenlijk nog eén heel belangrijk ding en dat is: wanneer mogen wij deze goden weer op onze tv-schermen verwachten?

Volgens de laatste geruchten zouden we mogelijk ‘binnenkort’ al weer lekker los kunnen hakken en slaan met onze grote vriend Kratos. Dit gerucht komt gebaseerd op de officiële PlayStation website waar God of War: Ragnarök staat vermeld onder de “binnenkort beschikbaar” sectie tussen titels als Far Cry 6 en het recent uitgestelde Battlefield 2042. Er zit wel een addertje onder het gras dat deze theorie de kop in kan drukken, titels zoals Little Devil Inside en Final Fantasy XVI, spellen waar we al een tijdje niks nieuws van hebben gezien en geen idee van hebben wanneer ze uitkomen, staan er namelijk ook tussen. Houd dit dus in gedachten, maar het is in ieder geval interessant te noemen dat God of War: Ragnarök al in deze lijst te vinden is.

Een ding is in ieder geval wel zeker, God of War: Ragnarök zal pas ná Horizon: Forbidden West uitkomen, PlayStation Studio’s aankomende grote titel die op 18 februari zal uitkomen.