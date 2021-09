Met de release van Kena: Bridge of Spirits is de PlayStation vanaf vandaag weer een console exclusieve titel rijker. De game is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc, en met de release van de game zijn ook de eerste reviews online gegaan.

Helaas is het aantal reviewcodes dat verspreid werd zeer beperkt, waardoor er nog zo goed als geen reviews in Nederland zijn. Desalniettemin geven internationale media op basis van hun scores een goede indicatie van de kwaliteit, gezien de game meerdere tienen scoort.

Het gemiddelde op Metacritic staat momenteel op een 8.5 en dat zegt eigenlijk wel genoeg.

DualShockers – 10.0

GameSpew – 10.0

Digital Trends – 9.0

Game Informer – 9.0

Screen Rant – 9.0

Multiplayer.it – 8.8

Everyeye.it – 8.8

GameStar – 8.7

Hobby Consolas – 8.6

IGN Italië – 8.5

Vandal – 8.5

SpazioGames – 8.3

TheGamer – 8.0

Destructoid – 8.0

Game Rant – 8.0

Games Radar+ – 8.0

IGN – 8.0

Eurogamer Italië – 8.0

IGN Frankrijk – 8.0

Press Start Australië – 8.0

PC Gamer – 6.5

We hopen snel ook onze review te kunnen publiceren.