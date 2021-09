Recent maakte EA Sports al bekend wie de beste 22 voetballers zijn naargelang de rating die ze hebben gekregen voor FIFA 22. Nu de release van de game echt aanstaande is, is de top 100 bekendgemaakt en al die voetballers hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Gezien de eerste 22 al bekend zijn, is het vooral interessanter om verder te kijken wie er nog meer in de top 100 terugkomen. De onderstaande spelers zijn in ieder geval erg interessant om te bemachtigen voor FIFA Ultimate Team.

Lionel Messi – 9.3 Robert Lewandowski – 9.2 Cristiano Ronaldo – 9.1 Kevin De Bruyne – 9.1 Kylian Mbappé – 9.1 Neymar Jr. – 9.1 Jan Oblak – 9.1 Harry Kane – 9.0 N’Golo Kanté – 9.0 Manuel Neuer – 9.0 Marc-André Ter Stegen – 9.0 Mohamed Salah – 8.9 Gianluigi Donnarumma – 8.9 Karim Benzema – 8.9 Virgil van Dijk – 8.9 Joshua Kimmich – 8.9 Heung Min Son – 8.9 Alisson – 8.9 Thibaut Courtois – 8.9 Casemiro – 8.9 Ederson – 8.9 Sadio Mané – 8.9 Luis Suárez – 8.8 Sergio Ramos – 8.8 Bruno Fernandes – 8.8 Romelu Lukaku – 8.8 Raheem Sterling – 8.8 Toni Kroos – 8.8 Erling Haaland – 8.8 Keylor Navas – 8.8 Marquinhos – 8.7 Rúben Dias – 8.7 Leon Goretzka – 8.7 Andrew Robertson – 8.7 Thomas Müller – 8.7 Sergio Agüero – 8.7 Paulo Dybala – 8.7 Luka Modric – 8.7 Jadon Sancho – 8.7 Frenkie de Jong – 8.7 Ángel die María – 8.7 Trent Alexander-Arnold – 8.7 Paul Pogba – 8.7 Marco Verratti – 8.7 Wojciech Szczesny – 8.7 Ciro Immobile – 8.7 Hugo Lloris – 8.7 Lorenzo Insigne – 8.6 Sergio Busquets – 8.6 João Cancelo – 8.6 Mats Hummels – 8.6 Fabinho – 8.6 Riyad Mahrez – 8.6 Gerard Moreno – 8.6 Raphaël Varane – 8.6 Milan Skriniar – 8.6 Marcos Llorente – 8.6 Samir Handanovic – 8.6 Aymeric Laporte – 8.6 Koen Casteels – 8.6 Parejo – 8.6 Kalidou Koulibaly – 8.6 Giorgio Chiellini – 8.6 Rodri – 8.6 Jordi Alba – 8.6 Thiago – 8.6 Jamie Vardy – 8.6 Bernardo Silva – 8.6 Kingsley Coman – 8.6 Jorginho – 8.5 Leonardo Bonucci – 8.5 Antoine Griezmann – 8.5 Serge Gnabry – 8.5 Thiago Silva – 8.5 Memphis Depay – 8.5 Ilkay Gündogan – 8.5 Eden Hazard – 8.5 Stefan de Vrij – 8.5 David Silva – 8.5 Achraf Hakimi – 8.5 Marco Reus – 8.5 Wilfred Ndidi – 8.5 Lautaro Martínez – 8.5 Oyarzabal – 8.5 Kasper Schmeichel – 8.5 Sergej Milinkovic-Savic – 8.5 Péter Gulácsi – 8.5 Marcus Rashford – 8.5 Kyle Walker – 8.5 Koke – 8.5 Matthias de Ligt – 8.5 Alejandro Gómez – 8.5 Yann Sommer – 8.5 Edinson Cavani – 8.5 Pierre-Emerick Aubameyang – 8.5 Carvajal – 8.5 Roberto Firmino – 8.5 David Alaba – 8.4 Nicolò Barella – 8.4 Luke Shaw – 8.4

FIFA 22 ligt vanaf 27 september in de winkels als Ultimate Edition, gevolgd door de reguliere uitgave op 1 oktober.