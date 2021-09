FIFA 22 ligt vanaf 1 oktober in de (digitale) winkels, hoewel de Ultimate Edition al vanaf aanstaande maandag verkrijgbaar is. Heb je een abonnement op EA Play, dan kan je nu al met het voetbalspel aan de slag. Je speeltijd is wel beperkt.

Electronic Arts geeft EA Play-abonnees af en toe de mogelijkheid om een aankomende nieuwe game al vroegtijdig te spelen. Er wordt dan een ‘early access trial’ beschikbaar gesteld, waardoor je het desbetreffende spel voor 10 uur kunt spelen. Dit is nu het geval met FIFA 22.

Je kunt FIFA 22 in zijn geheel downloaden en je kan dan elke modi spelen. Is je 10 uur speeltijd om, dan zal je moeten wachten tot de game officieel lanceert voordat je weer verder kunt spelen. Eventuele savegames kan je gewoon meenemen.