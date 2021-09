Square Enix lijkt flink in te zetten op Marvel’s Guardians of the Galaxy. Er is al aardig wat gameplay getoond en het ziet er naar uit dat daar voorlopig nog geen einde aan komt. Er zijn namelijk weer twee video’s verschenen, die het spel in actie laten zien.

De eerste video van Marvel’s Guardians of the Galaxy focust zich op exploratie, terwijl de tweede je meer van het vechten laat zien. Zo is te zien dat je schip vol zit met ‘easter eggs’ en elk personage heeft zijn/haar eigen vechtstijl.

De twee nieuwe gameplayvideo’s van Marvel’s Guardian of the Galaxy kan je hieronder checken en meer over de game lees je in onze hands-on preview.