De multiplayer beta van Call of Duty: Vanguard zit er nu net een paar dagen op en dit was natuurlijk een uitstekende manier voor Sledgehammer om data te verzamelen. De game is uiteraard nog niet af en met behulp van deze verzamelde informatie, zullen er nog zaken aangepast worden. Voor de vampiers onder ons, mensen die gauw verbranden of die simpelweg een kluizenaar zijn: voor hen is er nu goed nieuws.

In een blog post geeft de ontwikkelaar aan meerdere zaken aan te passen en één daarvan springt er uit. De zon zal namelijk een nerf krijgen in de uiteindelijke versie van de game en dat is goed nieuws voor diegene die het (te felle) daglicht niet kunnen verdragen. De honden zullen ook wat strakker aan de riem gehouden worden, want deze killstreak zal minder sterk zijn. Hieronder kan je het lijstje zien dat kort de punten toont waaraan al gewerkt is of nog gewerkt wordt.

Nerfing the sun.

Cracking down on Red Star raves.

Removing dognados.

Tuning spawns to avoid Hotel Royal’s murder kitchen.

Closing open mic lobbies in Search & Destroy.

Call of Duty: Vanguard verschijnt op 5 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Meer over de game lees je in onze preview.