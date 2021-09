De release van FIFA 22 komt steeds dichterbij, want vanaf 1 oktober kunnen voetbalfans officieel aan de slag met hun favoriete teams in dit nieuwe deel. Als je EA Play-abonnee bent, kun je de game al een aantal uur spelen via een trial. Als je een van de vroege vogels bent, heb je de intro van de game mogelijk al gespeeld. In dat geval komt het onderstaande je bekend voor. Nog niet gespeeld en alvast genieten? Check het hieronder, want het is zeker de moeite waard: de intro van FIFA 22 is namelijk verrassend ambitieus.

Normaal gesproken zou je een vrij eenvoudige intro verwachten die de basishandelingen van voetbal toont, en dat met flair. In FIFA 22 is dit echter erg leuk aangekleed, want je bevindt je in Parijs. Wanneer je wakker wordt moet je een avatar kiezen en ga je op stap met de Franse freestyler Lisa Zimouche. Verder komen andere bekende gezichten voorbij zoals David Beckham, Thierry Henry, Kylian Mbappé en nog meer grote namen. Voor je het weet zit je plots in de wedstrijd PSG tegen Chelsea en dan weet je dat je echt in de game zit.