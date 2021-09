Een invasie van buitenaardse aliens tegenhouden is geen gemakkelijke job, vandaar ook dat je heel wat operators tot je beschikking hebt in Rainbow Six Extraction. Onlangs kregen we al, onder andere, Doc te zien en nu is het Pulse die in de schijnwerpers wordt gezet met zijn eigen trailer.

Pulse zal voor spelers van Rainbow Six Siege geen onbekende zijn, want ook deze Operator is eigenlijk niet nieuw. In Rainbow Six Extraction beschikt hij dan ook over dezelfde tools: met Pulse kan je immers erg snel hartslagen waarnemen, zelfs door muren. Erg handig als je te weten wilt komen waar die dekselse aliens zich nu weer verstoppen.

Bekijk de trailer hieronder. Rainbow Six Extraction komt in januari van 2022 naar de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.