Begin deze week kwam Kena: Bridge of Spirits uit, een game die hoge ogen weet te gooien in reviews. Vlak na de release bracht ontwikkelaar Ember Lab al een update voor de game uit en inmiddels is er ook alweer een nieuwe patch beschikbaar gesteld.

Update 1.06 is nu te downloaden en hiermee worden diverse problemen verholpen die spelers ervan weerhielden om verder te komen in de game. Daarnaast kun je in de pc-versie nu andere knoppen gebruiken voor het bewegen in de game en zijn er diverse andere fixes doorgevoerd.

Hieronder kun je de changelog van patch 1.06 voor Kena: Bridge of Spirits nalezen. Onze review lees je binnenkort hier op PlaySense.