Ember Lab heeft vandaag de eerste update voor Kena: Bridge of Spirits uitgerold. Deze update richt zich met name op het bieden van bug fixes en er worden wat aanpassingen gedaan om de game nog soepeler te laten verlopen. Voor de creatievelingen onder ons wordt met deze patch een photo mode update toegevoegd, wat je meer mogelijkheden geeft.

Hieronder de volledige lijst van de patch notes:

Fotomodus wanneer je zit met Rot.

Verhoogde maximale cameragevoeligheid.

Bug opgelost waardoor de speler in de Spirit Mask-modus vastzat.

Bug opgelost waarbij je voortgang bleef hangen bij gevechten in Taro’s Tree-regio.

Bug opgelost waarbij je voortgang bleef hangen na het ontvangen van de boogvaardigheid.

Bug opgelost waarbij je voortgang bleef hangen na de Adira Hammer Relic en de doelstellingsmarkering die niet verdwijnt na voltooiing.

Vaste voortgangsblokkering op Warrior Path aangepakt.

De functie “Game hervatten” voor PS5-activiteiten is tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat autosaves worden overschreven. Deze functie zal opnieuw worden ge├»mplementeerd in een toekomstige patch.

Kleine visuele, botsings- en audio-bugs opgelost.

Menig website heeft hoge cijfers aan Kena: Bridge of Spirits gegeven en binnenkort mag je ons cijfer verwachten. Ga jij deze mooie game oppakken? Kena: Bridge of Spirits is uit op de PS4, PS5 en pc.