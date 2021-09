Tijdens de IGN’s Next-Gen Console Watch werd er meer gesproken over het recent verschenen Kena: Bridge of Spirits en de toekomstplannen die men voor de game heeft.

Mike Grier, mede-oprichter van de studio Ember Lab, heeft bevestigd dat het team de game verder wil ondersteunen op de PS4, PS5 en pc. Naast de recent verschenen updates voor de game heeft men namelijk ook plannen om de foto modus uit te breiden en er werd gehint naar eventuele nieuwe content voor de game.

“We definitely want to support the game, we know that people love the Photo Mode can the combat, so we’re thinking about things we can do to expand some new combat scenarios, and maybe some additional content in the future featured around combat.

Yeah, I think we want to make some updates to Photo Mode; people have been asking for certain features that would be easy to do, so I think we will be supporting Kena for a while.”