Konami heeft voor een radicaal andere route gekozen wat betreft hun voetbalfranchise Pro Evolution Soccer. Die naam wordt niet meer gebruikt, want het is nu eFootball en ook betreft het niet langer een volwaardige game, maar een free-to-play titel met verschillende betaalde aspecten. Daarmee valt een directe concurrent van FIFA toch wel weg en er is tot dusver het nodige over de nieuwe koers gezegd en geschreven.

Gezien de release nu echt aanstaande is, heeft Konami wat meer details bekendgemaakt over wat spelers mogen verwachten. Allereerst zal eFootball vanaf morgen beschikbaar zijn op verschillende platformen. Bij de client die je dan kosteloos kunt downloaden zit één modus inbegrepen, waarin je lokaal en online tegen andere spelers kunt spelen en dat met de volgende negen clubs:

FC Barcelona

FC Bayern Munchen

Juventus

Manchester United

Arsenal FC

SC Corinthians Paulista

CR Flamengo

CA River Plate

São Paulo FC

Volgens Konami is de eerste versie van eFootball meer een demo dan een game die echt af is, kijk er dus niet raar van op als bepaalde gameplay mechanieken ontbreken of als er nog wat merkwaardige bugs in de game zitten. Dit zal allemaal opgelost worden naarmate de tijd verstrijkt.

Later dit jaar zal er nog meer aan de game worden toegevoegd en dat alles kan je in dit overzicht terugvinden.