Game Freak is goed bezig om de hype rondom de twee aankomende Pokémon games een extra boost te geven. Naast een nieuwe trailer van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl heeft men ook een nieuwe trailer vrijgegeven voor Pokémon Legends: Arceus.

In de trailer zien we dat je de nieuwe Hisui regio te voet kan verkennen of gebruik kan maken van Pokémon die je helpen om het je wat makkelijker te maken. Daarnaast krijgen we ook een eerste blik op enkele Wardens en doet een gloednieuwe Pokémon zijn intrede. Ook Jubilife Village laat zich nog een keer zien, alsook de mogelijkheid je personage naar eigen wens aan te kleden en er daarna foto’s mee te nemen.

Aan het einde zien we ook de onthulling van de allereerste Noble Pokemon genaamd Kleavor. Dit nieuwe wezen staat bekend als Lord of the Woods en is een Bug/Rock type Pokémon die op hol geslagen is, aan jou de taak om Kleavor te kalmeren en te vangen.

Pokémon Legends: Arceus verschijnt op 28 januari 2022 exclusief op de Nintendo Switch.