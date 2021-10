Twee weken geleden verscheen er een update voor Ghost of Tsushima: Director’s Cut, maar deze heeft nog niet alle problemen verholpen. Daarom is er dus nu weer een nieuwe patch beschikbaar voor de game.

Update 2.11 is nu beschikbaar voor de PlayStation 4- én 5-versie. Deze zal vooral in de smaak vallen bij gamers die Ghost of Tsushima: Director’s Cut spelen door middel van Remote Play. Hierbij werkte het touchpad niet, maar dat is nu verleden tijd.

De volledige lijst van verbeteringen die de nieuwe patch met zich meeneemt is als volgt:

Added UI to track Common Courtesty trophy progress

Fixed Remote Play touchpad gestures

Boosted Trials of Iyo rewards in Legends

Restored New Game Plus cosmetics missing in Legends for some users

Other bugs fixes and adjustments

Meer over de Director’s Cut lees je in onze special.