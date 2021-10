Nog even en dan verschijnt de nieuwste Sherlock Holmes game uit de stallen van Frogwares. In Sherlock Holmes: Chapter One stappen we in de schoenen van een jonge Sherlock. Als je dacht dat Sherlock niet nóg arroganter kon zijn, dan heb je zijn jonge ik nog niet gezien. Door zijn hoge intellect weet Sherlock een hoop aanvallen van de tegenstander te voorspellen en hier direct op te handelen, wat in de game tot zijn recht komt middels slow-motion.

Zoals men in de onderstaande trailer ook uitlegt, heb je de keuze of je vijanden enkel bewusteloos wil krijgen of ze daadwerkelijk afmaken, iets wat niet geheel bij Sherlock past. Dit heeft dan ook consequenties op jouw relatie met jouw partner Jon. Mocht je helemaal geen zin hebben in vechten en gewoon mysteries willen oplossen, dan heb je zelfs de optie om de gevechten helemaal uit te schakelen. Voor ieder wat wils dus!

Sherlock Holmes: Chapter One verschijnt op 16 november aanstaande voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De PlayStation 4 en Xbox One versies volgen later.