De PS4- en Xbox One-versies van Sherlock Holmes: Chapter One zijn helaas uitgesteld, zo meldt ontwikkelaar Frogwares. Er is nog geen nieuwe releasedatum bekendgemaakt voor deze versies van het spel, maar Frogwares benadrukt dat de PS5, Xbox Series X|S en pc-versies van Sherlock Holmes: Chapter One nog steeds gepland staan voor Q4 van 2021, en dat de PS4- en Xbox One-versies niet veel later zullen uitkomen.

De studio geeft als reden dat de PS4- en Xbox One-versies van het spel nog iets meer tijd nodig hebben om ze op een acceptabele manier uit te kunnen brengen. Om het leed toch nog wat te verzachten, laat Frogwares weten dat aanstaande donderdag, 16 september, ze iets nieuws te delen hebben met de fans en dat ze één van de grootste vragen zullen beantwoorden op hun social mediakanalen.