Sinds de release van Kena: Bridge of Spirits een kleine twee weken terug is Ember Lab vooral bezig geweest met het oplossen van kleine probleempjes. Zodoende hebben we inmiddels meerdere updates zien verschijnen en inmiddels is versie 1.08 beschikbaar.

Deze update is voor zowel de pc als de PlayStation versie van de game te downloaden en komt met de onderstaande aanpassingen en verbeteringen. Meer over de game zelf lees je natuurlijk in onze review, waarin we Kena van een mooi cijfer voorzien.