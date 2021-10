Crystal Dynamics heeft een nieuwe outfit voor Steve Rogers – alias Captain America – beschikbaar gesteld in Marvel’s Avengers. Het stukje kledij geeft de kapitein dezelfde look als in de film Avengers: Infinity War uit 2018. Dat betekent een baard, opgerolde mouwen en een afgescheurde ster.

De DLC is helaas niet gratis. Sterker nog: je zult maar liefst 1400 Credits moeten neerleggen, wat neerkomt op ongeveer €14,-. Dat is natuurlijk een stevige prijs, maar Crystal Dynamics heeft de game al een aantal keren voorzien van gratis content updates, zoals War for Wakanda afgelopen augustus.

Onlangs is Marvel’s Avengers toegevoegd aan Xbox Game Pass, mocht je dus abonnee zijn, dan is dit een mooie kans om de game te proberen.