Far Cry 6 is vanaf morgen pas officieel verkrijgbaar, maar toch zijn er al video’s verschenen van influencers die de game hebben kunnen spelen en een aantal geheimpjes hebben buitgemaakt, waaronder de Nederlandse JorRaptor.

De YouTuber mocht van Ubisoft al aan de slag met de game en tijdens het spelen is hij een aantal QR-codes tegen het lijf gelopen. Eén van de codes wijst naar een website met daarop een teaser voor de aankomende Blood Dragon-geïnspireerde anime van Netflix: Captain Laserhawk.

De andere code is te vinden op een aantal kratten, die verspreid zijn over Yara. De teaser die volgt na het scannen is veel mysterieuzer en wijst logischerwijs op een groter Far Cry project. Het korte filmpje toont een deel van een map met daarop icoontjes die waarschijnlijk voor spelers en verschillende soorten dieren bedoeld zijn.

Zou het hier gaan om een soort Battle Royale game in het Far Cry universum, of misschien een nieuwe free-to-play multiplayer shooter? De tijd zal het uitwijzen, maar voorlopig zullen we moeten wachten op berichtgeving van Ubisoft.