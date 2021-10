Ghost of Tsushima heeft na zijn oorspronkelijke release heel wat updates gekregen met nieuwe (gratis) content. De multiplayer modus, Legends, werd de voorbije tijd zo ook erg actief ondersteund met nieuwe maps en dat is nu nog eens het geval. De voorlopig laatste DLC is nu ook aan de game toegevoegd.

Het gaat hier om een nieuwe Survival map, Blood and Steel, waar je grote groepen aan Oni aanvallers op Iki Island moet zien te verdelgen. Deze map is gratis voor iedereen die Ghost of Tsushima heeft, ongeacht of je exemplaar de Director’s Cut is of niet.

