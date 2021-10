Vandaag ligt het zesde deel van Far Cry in de winkels, dus vond Ubisoft het tijd om nog een video van de game vrij te geven. Dit is geen lanceringstrailer, maar een video die je meer laat weten over het verhaal en de verschillende personages die je tegenkomt.

In Far Cry 6 speel je als Dani Rojas, die de strijd aangaat met “El Presidente” Antón Castillo. Zoals je van de reeks mag verwachten, zal het spel vol zitten met explosies en vette vuurgevechten. Wil je weten wat wij van Far Cry 6 vinden, check dan onze review.