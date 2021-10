Kena: Bridge of Spirits is sinds kort beschikbaar en sindsdien is ontwikkelaar Ember Lab voornamelijk bezig geweest met het verbeteren van de game. Zo zijn er nog steeds een aantal bugs die aangepakt moeten worden, waardoor er opnieuw een update beschikbaar is gesteld.

Update 1.09 – of 01.009.000 op de PS5 – verhelpt een kleine hoeveelheid problemen. Zoals je ziet stellen de patch notes niet zoveel voor, maar het goede nieuws is natuurlijk dat Kena: Bridge of Spirits langzaam maar zeker steeds minder geplaagd wordt door bugs.

Update 1.09 Progression blocker fix for Spirit Mail

Localization improvements for Japanese

Fixed Corrupt Villager enemies getting stuck behind deadzone walls.

Wij waren erg enthousiast over Kena: Bridge of Spirits en gaven de game een prima cijfer in onze review.