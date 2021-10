Marvel fans kunnen zich verheugen op een nieuw avontuur in de ruimte, want op 26 oktober kan je aan de slag met Star-Lord en zijn bende ‘helden’. Humor is iets wat hand in hand gaat met de Guardians of the Galaxy en de ontwikkelaar heeft dat in de afgelopen trailers duidelijk laten zien. Er is nu een nieuwe trailer verschenen, waarin je kennismaakt met een hond.

Deze hond is verre van gewoon. Deze Russische viervoeter beschikt namelijk over telepathische krachten. In de trailer krijgen we een korte indruk van dit wezen en hij lijkt niet helemaal op een lijn met de Guardians te zitten. Het tafereel is in ieder geval leuk om te bekijken en we leren Cosmo goed kennen.

