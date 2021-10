De Guardians of the Galaxy films staan bekend om hun catchy soundtrack vol jaren ’80 songs. De game – die later deze maand in de winkelrekken gedropt wordt – is weliswaar voornamelijk gebaseerd op de comics, toch heeft ontwikkelaar Eidos Montréal ervoor gekozen om dit element over te nemen. En waarom ook niet?

De game bevat een uitgebreid lijstje hits uit de jaren ’80, dat je hieronder kan raadplegen. Bands als Simple Minds en Wham! vallen onmiddellijk op; bij het lezen van titels als ‘We Built This City’ en ‘The Final Countdown’ hebben we meteen een spontane oorwurm bij. En guess what? Zelfs de rickrollers onder ons komen aan hun trekken.

Hier kan je alvast terecht voor onze eerste indruk van de game. Het finale oordeel volgt later deze maand.