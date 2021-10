Eigenaren van een Deluxe of Ultimate Edition, kunnen Back 4 Blood al spelen. Dat heeft ook tot wat frustratie geleid, want wat blijkt? Als je Back 4 Blood alleen (dus met bots) speelt, kun je geen progressie maken. Die optie is simpelweg uitgeschakeld, waardoor je geen Supply Points kunt verzamelen. Zonder die Supply Points kun je ook geen kaarten kopen en laat dat nou net een belangrijke feature van de game zijn. Achievements werken dan trouwens ook niet

❗ Attention Cleaners! ❗

We have heard your frustrations about progression in solo mode and are discussing ways to address the issue. Thank you for your patience and feedback at this time – we'll have more news as we strategize on potential ways to make it happen.

— Turtle Rock Studios is Hiring (@TurtleRock) October 9, 2021