Na veel geruchten en gelekte informatie, werd vorige week Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition eindelijk officieel aangekondigd. Dit betekent alleen niet dat de geruchten gelijk ten einde zijn. Zo weten we de officiële releasedatum en prijs nog niet.

Volgens bronnen van PPE komt de fysieke versie van de game echter op 7 december uit. Dit zal alleen gelden voor de PlayStation 4-, Xbox One- en Nintendo Switch-versies. Om Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition native op de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles te spelen, zal je moeten wachten tot volgend jaar.

Het is mogelijk dat de digitale versie al eerder beschikbaar zal worden gesteld. Kotaku denkt in ieder geval dat dit zo zal zijn. Zij menen dat de bundel in november zal verschijnen.