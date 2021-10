Vanaf 5 november kunnen we weer in de Tweede Wereldoorlog duiken en wel met Call of Duty: Vanguard. Net zoals de voorganger in de reeks zal ook deze game voorzien zijn van een singleplayer campagne, die natuurlijk geleid wordt door een verhaal.

Om daar een beter beeld van te krijgen, hebben Sledgehammer Games en Activision een nieuwe trailer uitgebracht. Zie hieronder de officiële story trailer voor de aankomende shooter, die je het een en ander van de game laat zien en belangrijke personages voorstelt.