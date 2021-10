Normaal is het zo dat er een lanceringstrailer van een game wordt vrijgegeven, als een nieuwe titel op het punt staat uit te komen. Square Enix pakt het echter anders aan met Marvel’s Guardians of the Galaxy en viert de lancering al twee weken van tevoren. De video kan je onder dit bericht checken.

De lanceringstrailer van Marvel’s Guardians of the Galaxy laat in een notendop zien wat je van de game kunt verwachten. Het spel komt voor zowel elk denkbaar platform uit, dus houdt er rekening mee dat de game er waarschijnlijk iets anders uitziet op jouw console.

Wil je de mooiste versie van Marvel’s Guardians of the Galaxy spelen, dan moet je voor de pc-versie gaan. Als je hardware het aankan, kan je de game op 8K draaien en je kan gebruikmaken van DLSS, alsook genieten van Wide Color Gamut, real-time ray tracing en Diffuse Illumination.