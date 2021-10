Call of Duty: Vanguard komt pas volgende maand uit, maar toch kunnen we nu al aan de slag met wat content uit de aanstaande shooter. Dat blijkt uit 24 nieuwe Tiers die aan de Warzone seizoen 6 Battle Pass zijn toegevoegd.

Spelers zullen de items kunnen vrijspelen door Call of Duty: Black Ops Cold War of Warzone te spelen, waarna je ze gelijk in Warzone zal kunnen gebruiken. De meest bijzondere toevoegingen zijn toch wel de twee nieuwe wapens: de STG44 en de M1 Garand.

Alhoewel de wapens al te gebruiken zijn in Warzone, zal je moeten wachten tot de release van Vanguard om ze te kunnen voorzien van attachments of skins. Andere items die je kunt vrijspelen zijn zoal dubbel XP tokens, calling cards, emblemen, sprays, wapen charms en meer.

De 24 extra Tiers zijn gratis, een aanschaf van de Battle Pass hiervoor is dus geen verplichting.