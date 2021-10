Gisterenmiddag onthulde Activision de Zombies modus van Call of Duty: Vanguard en dat middels een trailer. De ontwikkelaar van dienst is Treyarch, die het avontuur van Black Ops Cold War wat betreft deze modus zal voortzetten. In aanvulling op de onhullingstrailer is er nu ook een langere video online gezet.

Als je live de onthulling hebt bijgewoond, dan zal je hier niks nieuws zien. Heb je de onthulling gemist en wil je meer over deze modus te weten komen? Dan is het advies om de onderstaande video even te checken, aangezien je daarin veel meer details over dit onderdeel van Call of Duty: Vanguard te weten komt.

Deze game ligt vanaf 5 november in de winkels voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en pc.