Het is oktober en dus hét perfecte moment om ons helemaal onder te dompelen in de griezelige Halloween sfeer. Gelukkig geeft Dreams ons dé perfecte mogelijkheid om daaraan deel te nemen, want het jaarlijkse Halloween evenement is terug: maak kennis met All Hallows’ Dreams: Ghost Train.

Dit evenement is nu van start gegaan en zal voor altijd speelbaar zijn in Dreams. Als je de game speelt voor 1 november, krijg je echter enkele leuke bonussen in de vorm van speciale imps. All Hallows’ Dreams: Ghost Train brengt je naar een creepy kermis, waar heel wat minigames op je te wachten staan én een ritje op de spooktrein. Die spooktrein is overigens gemaakt met hulp van de community en is speelbaar in VR. Uiteraard zijn er ook heel wat leuke kostuums te verdienen, die zorgen voor een modieuze kers op de taart.

Bekijk een trailer hieronder.