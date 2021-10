Het is tegenwoordig zeer gebruikelijk om de release van een game te vergezellen van een speciale trailer die doorgaans launch trailer genoemd wordt. Het is ook gebruikelijk om die vlak voor de release uit te brengen, maar de laatste tijd is men er vroeg bij.

Zo is de launch trailer van Marvel’s Guardians of the Galaxy al beschikbaar, die pas eind oktober uitkomt. Hetzelfde geldt voor Call of Duty: Vanguard, die voor november staat. En nu is het Riders Republic, die van een launch trailer is voorzien, daar waar de game gepland staat voor 28 oktober.

Bekijk de trailer hieronder en geniet. In de tussentijd meer lezen over Riders Republic? Check dan onze preview.