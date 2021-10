We hebben wat langer moeten wachten op Sherlock Holmes: Chapter One dan de bedoeling was, maar volgende maand ligt de game eindelijk in de winkels. Om je een idee te geven van de features in de game, heeft Frogwares een nieuwe video vrijgegeven.

Begin deze maand werd er al een video beschikbaar gesteld, die liet zien wat je van het vechtsysteem van Sherlock Holmes: Chapter One mag verwachten en de nieuwe video gaat over de detective-skills van de jonge speurneus. Deze zijn nog niet zo scherp als die van de oudere versie van de detective, dus je bent iets meer beperkt.

Welke skills je tot je beschikking hebt kun je in de video hieronder zien.