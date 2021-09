Zoals je even geleden hier al kon lezen, zijn de PS4- en de Xbox One-versies van Sherlock Holmes: Chapter One uitgesteld. Om het leed te verzachten zou Frogwares op 16 september een belangrijke vraag van de community beantwoorden en dat deden ze. Ze hebben namelijk de releasedatum van de PS5-, Xbox Series X|S- en pc-versie meegedeeld. Op 16 november zal de game op voorgaande platformen verschijnen.

Ook werd er een uitgebreide gameplaytrailer gedeeld, waarin onder andere het onderzoeken en de gevechten worden getoond. In de trailer is te zien dat het zelfs mogelijk is om de combat volledig uit te zetten, zodat je je kan focussen op het detective zijn. Ons lijkt het alleszins een interessante game en we kunnen voorlopig alleen maar aanraden om ons games van 2021 artikel over de game te lezen en de onderstaande trailers te bekijken.