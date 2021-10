Vandaag is er een nieuwe Marvel’s Guardians of the Galaxy trailer uitgebracht door uitgever Square Enix en ontwikkelaar Eidos-Montréal. In de nieuwe tv-spot laten de Guardians zien dat ze altijd een plan B hebben in de meest benarde situaties.

De timing van deze tv-spot is niet zo heel vreemd, aangezien Guardians of the Galaxy al over een week uitkomt, wat betekent dat de marketingmachine op volle toeren draait. Mocht je nog niet zeker weten of de nieuwe Guardians of the Galaxy game iets voor jou is, dan is het een goed idee om onze preview te lezen om zo een beter beeld te krijgen van wat je kan verwachten.

Marvel’s Guardians of the Galaxy komt op 26 oktober uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Daarnaast kunnen we ook een cloud versie verwachten voor de Nintendo Switch.