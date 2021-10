In eerdere berichtgeving lieten wij weten dat Marvel’s Guardians of the Galaxy minimaal 150GB aan schijfruimte benodigd zou hebben, echter blijkt dat dit uiteindelijk gelukkig toch niet het geval is.

Dat liet Eidos-Montréal weten via het officiële Twitter-kanaal van het spel. De pc-versie zal op release ongeveer 80GB opslagruimte vereisen, een vrij scherpe daling van de eerder gecommuniceerde benodigde opslag. Spelers op de PS4 en PS5 moeten rekening houden met ongeveer 50GB aan vrije ruimte, wat op de Xbox consoles van vergelijkbare orde zal zijn.

De daling in benodigde ruimte is volgens de ontwikkelaar te danken aan optimalisaties van het spel door het team. Spelers zullen geheid blij zijn met het nieuws dat ze niet gelijk een aantal games van hun harde schijf hoeven te verwijderen.

“Hey everyone! We wanted to give you an update on the final size of the PC version of the game, which will not be 150 GB. The team is in the last stages of optimizing the final game and we can confirm the file size will be approximately 80 GB at launch.”