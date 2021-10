Eergisteren kwam het heugelijke nieuws voor pc-spelers dat zij begin volgend jaar eindelijk aan de slag kunnen met Kratos en ‘Boy’ – oftewel Atreus – in de Noorse mythologie. Zo zal deze pc-versie onder meer beschikken over een 4K-resolutie, diverse grafische opties en meer aanpassingen zoals je in dit bericht al kon lezen.

Het succes van Kratos is tot dusver overigens al ongekend, want het deel uit 2018 kent erg indrukwekkende verkoopcijfers. Sony heeft aangekondigd hoe goed de reboot verkocht heeft, zo is God of War inmiddels maar liefst 19.5 miljoen keer over de (digitale) toonbank gegaan. Wat nog veel meer zal worden na de release van de pc-versie.

Desalniettemin is dit uiteraard een indrukwekkende mijlpaal en we hopen natuurlijk dat God of War: Ragnarök net zo goed ontvangen wordt.