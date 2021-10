Capcom viert Halloween in stijl dit jaar. De studio brengt namelijk de demo’s van Resident Evil 8: Village – zowel de Village als de Castle variant – terug naar de PlayStation Store voor PS4 en PS5, zodat iedereen gratis het spel kan uittesten.

De demo’s droppen je kortstondig in het titulaire dorpje én kasteel, waar je het respectievelijk opneemt tegen de weerwolfachtige Lycans en een eerste theekransje drinkt met de bloeddorstige Lady Dimitrescu. Zeker even uitproberen, dus.

Lady Dimitrescu is waiting. 😈 The Resident Evil Village demo is back just in time for Halloween! Play the Village and Castle demo a taste of horror now on PS4 and PS5: https://t.co/xp4OJb0I3P pic.twitter.com/H9jWJD3fHX

— PlayStation (@PlayStation) October 21, 2021